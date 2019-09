Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana a Bari e Santeramo in Colle

Venerdì 4 ottobre, alle ore 21.00, nel Teatro Anchecinema in Corso Italia, 112 a Bari (Info biglietti: intero € 10,00 - ridotto € 5,00), l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana, si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Luciano Acocella.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Così fan tutte, Ouverture K. 588 e Sinfonia n. 41 Jupiter in do maggiore K. 551 di Wolfgang Amadeus Mozart e Sinfonietta di Francis Poulenc .

Il concerto sarà replicato sabato 5 ottobre, alle ore 20.30, nella Biblioteca Comunale “Giovanni Colonna” a Santeramo in Colle. L’ingresso libero.