Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana nella Basilica di San Nicola di Bari

Venerdì 18 maggio 2018, alle ore 20.30, nella Basilica di San Nicola a Bari, l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari si esibirà in un concerto, diretto dal maestro Jacopo Sipari Di Pescasseroli e con solista Giuseppe Carabellese al violoncello.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari nell’ambito delle attività di prevenzione e sensibilizzazione per la lotta all’usura e all’azzardo (ingresso libero).

Il programma brani di: Wolfgang Amadeus Mozart “Idomeneo”, Ouverture, Camille Saint-Saens Concerto per violoncello e orchestra n. 1, op. 33 in la minore e Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 4, op. 60 in si bemolle maggiore.