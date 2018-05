Concerto dell’Orchestra Sinfonica metropolitana a Gravina in Puglia in occasione della Festa del Santissimo Crocifisso

Sabato 26 maggio, alle ore 20.30, in piazza Pellicciari a Gravina in Puglia, l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “Meraviglioso Mimmo”, diretto dal maestro Vito Andrea Morra, con solista alla chitarra Guido Di Leone, con le voci di Luciana Negroponte, Francesca Leone, Patty Lomuscio e Giuseppe Delre e con la partecipazione di Francesco Lomangino (sax), Gaetano Pistillo (piano), Pierluigi Balducci (basso) e Fabio Delle Foglie (batteria). In programma l’esecuzione dei brani più noti del repertorio di Domenico Modugno.

L’iniziativa rientra nel calendario di eventi organizzati in occasione della tradizionale Festa del Santissimo Crocifisso che si svolgerà a Gravina dal 25 al 28 maggio.

Un fitto programma di appuntamenti religiosi e civili organizzati dall’associazione culturale “Santissimo Crocifisso”, con la comunità parrocchiale della chiesa di San Sebastiano, dall’antica confraternita del SS. Crocifisso e dall’Amministrazione comunale.

La Festa si apre venerdì 25 maggio con il tradizionale lancio delle diane e si chiuderà lunedì 28 maggio con il concerto di Francesco Sàrcina e delle Vibrazioni, alle ore 21.00, in Piazza Pellicciari.

A seguire, il programma completo:

Programma religioso

24-25-26 maggio 2018

Triduo Eucaristico predicato da don Stefano Nacucchi, parroco di Maria Ss. Addolorata in Poggiorsini e Direttore Diocesano per la pastorale giovanile.

Ore 18.30: Santo Rosario

Ore 19.30: Celebrazione della S. Messa e Adorazione Eucaristica

Domenica 27 maggio “Festa del Santissimo Crocifisso”

Orario SS. Messe: 7.30, 8.30, 10.00. 18.30

Ore 11.00: Santa messa solenne celebrata da S. E. Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo della

Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti

A seguire la benedizione dei campi

Ore 19.30 – Processione con la Venerata Immagine del Santissimo Crocifisso

Lunedì 28 maggio

Ore 11.00: Benedizione auto e mezzi agricoli in via San Sebastiano (Sagrato chiesa)

Ore 19.00: Santa messa di ringraziamento.

Programma civile

Venerdì 25 maggio 2018

Ore 8.00: Apertura della Festa con il tradizionale lancio di diane

Giro per le vie cittadine della bassa musica Birbanda & Co. Di Gravina in Puglia

Ore 19.00 in Piazza Pellicciari: Sagra della focaccia e della verdeca di Gravina

(In collaborazione con l’associazione culturale “Corteo Storico di Monfort” di Gravina in Puglia)

Ore 20.00 presso la chiesa San Sebastiano: Concerto musicale curato dall’orchestra del liceo

musicale “G. Tarantino” di Gravina in Puglia. M. ° Prof.ssa Gina Ester Nicoletti