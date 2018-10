Nella Chiesa Cuore Immacolato di Maria a Molfetta il concerto dell'Orchestra Sinfonica della Città metropolitana

Mercoledì 31 ottobre, alle ore 20.00, nella Chiesa Cuore Immacolato di Maria a Molfetta (ingresso libero) l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana, si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Giovanni Pompeo e con solisti Grazia Raimondi al violino e Alberto Bocini al contrabbasso.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Jean Sibelius Andante festivo per orchestra d'archi, Edward Grieg “Aus Holbergs Zeit”Suite in stile antico per orchestra d'archi op. 40, Giovanni Bottesini Gran Duo Concertante per Violino, Contrabbasso e orchestra eAlberto Bocini “Sliding doors”.