Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana a Showville

Venerdì 16 febbraio 2018, alle ore 21.00, nel teatro Showville (Via Giannini, 9 – Bari), l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro Giovanni Pelliccia e con i solisti Gianna Valente, Imma Larosa, Gemma Dibattista e Marilena Liso.

In programma i seguenti brani: Wolfgang Amadeus Mozart “Così fan tutte”, Ouverture, Francis Poulenc Concerto in re minore per due pianoforti e orchestra, Felix Mendelssohn – Bartholdy Concerto in mi maggiore per due pianoforti e orchestra. (Info: biglietto intero 10 euro, ridotto 5 euro).