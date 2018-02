Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana al Teatro Abeliano di Bari

Martedì 13 febbraio 2018, alle ore 21.00, nel Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Kolbe, 3) l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro croato, Ivo Lipanovich e con solista al violino Oleksandr Semchuk. (Info biglietti: intero € 10,00, ridotto € 5,00).

In programma brani di Felix Mendelssohn “Le Ebridi”, Ouverture, Jean Sibelius Concerto per violino in re minore Op. 47, Johann Strauss “Il pipistrello” Ouverture e Emmanuel Chabrier Fête Polonaise da “Le roi malgré lui”.