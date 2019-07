Concerto Orchestra Sinfonica del Conservatorio “N. Piccinni” diretto dal maestro Wolfgang Kurz

Venerdì 12 luglio alle ore 20.30 a Bari, presso l’Auditorium “Nino Rota”, è in programma il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “N. Piccinni”. La direzione è affidata alla bacchetta del M° Wolfgang KURZ, che già in passato ha tenuto Masterclasses di Direzione d’orchestra presso il Conservatorio di Bari nell'ambito del programma Erasmus+ dell’Istituzione barese.

Il concerto del 12 luglio – ultimo appuntamento prima della pausa estiva, che chiude una intensa e prestigiosa stagione di produzione artistica e musicale del “Piccinni” - si aprirà con l’esecuzione della Ouverture D. 644 “Die Zauberharfe” di Franz Schubert e proseguirà con la Scena e l’Aria per soprano e orchestra “Ah! Perfido” (Allegro con brio, in sol maggiore) e “Per pietà, non dirmi addio” (Adagio, in mi bemolle maggiore) op. 65 di Ludwig van Beethoven. L’esecuzione è affidata alla voce del soprano Maria Chiara Scarale, già allieva del Conservatorio barese.

Concluderà il programma del concerto l’esecuzione della Sinfonia n. 5 “Riforma” op. 107 di Felix Mendelssohn, così denominata perché composta per celebrare il terzo centenario della Confessione protestante di Augusta, che cadeva nel giugno 1830.

Il concerto rientra tra le attività del Programma ERASMUS+ 2018/2019 del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari.

Per la prenotazione dei posti, è obbligatorio l’utilizzo del servizio on line al seguente indirizzo: https://forms.gle/ sZPis4dAB2hKd7N47

Direttore Wolfgang KURZ

12 luglio 2019, ore 20.30

Auditorium “Nino Rota”, Bari

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria