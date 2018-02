L’Orchestra sinfonica metropolitana in concerto al Teatro Abeliano di Bari

Giovedì 1 marzo 2018, alle ore 21.00, nel Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Kolbe, 3) l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitanasi esibirà in un concerto diretto dal maestro, Luca Testa. (Info biglietti: intero € 10,00, ridotto € 5,00).

In programma l’esecuzione della Sinfonia n. 1 in re maggiore D. 82 e della Sinfonia n. 5 in sib maggiore D. 485 di Franz Schubert.