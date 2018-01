Omaggio a Gioachino Rossini in occasione del 150°anniversario dalla sua scomparsa con il concerto dell'orchestra sinfonica a Giovinazzo

Martedì 16 gennaio, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Domenico a Giovinazzo (ingresso libero) l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto del maestro, Nicola Sette, e con i solisti Marcello Sette al violoncello, Adriana Damato (soprano) e Domenico Colaianni (baritono).

Il concerto si apre con un omaggio a Gioachino Rossini di cui si celebra il 150° anniversario dalla sua scomparsa con l’esecuzione della celebre Ouverture da “L’Italiana in Algeri”. A seguire una pagina per violoncello e orchestra di Pyotr Ilyich Tchaikovsky Variazioni su un Tema Rococò per Violoncello e Orchestra op.33.

La seconda parte sarà dedicata ad un programma lirico con l’esecuzione di brani suggestivi che ripercorrono la storia dall’Opera al Musical.