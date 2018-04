L’Orchestra sinfonica metropolitana in concerto a Giovinazzo

Sabato 7 aprile, alle ore 20.30, nella chiesa di San Domenico a Giovinazzo (Piazza Vittorio Emanuele), l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Vito Paternoster (ingresso libero).

In programma brani di Giuseppe Verdi Preludio Atto I da Traviata, Vito Paternoster Serenata Verdiana per violoncello ed archi, Il tramonto, Ad una stella, Lo spazzacamino, In solitaria stanza, Brindisi, Serenata Rossiniana per violoncello ed orchestra, Une Larme, Una gita in gondola e La danza, diRichard Wagner Oh tu bell’astro lusinghier, Aria per violoncello ed orchestra da Il Tannhauser (arr. V.Paternoster), di Gioachino Rossini Ouverture da L’Italiana in Algeri (arr. V.Paternoster), di Vittorio Monti Ciarda, per violoncello ed orchestra e di Mariano Paternoster Da Suite Bucolica Tammurriata de li paziente.