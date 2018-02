Concerto di musica latino - americana, doppio appuntamento a Triggiano e Bari con l’Orchestra sinfonica metropolitana

Sabato 3 febbraio, alle ore 20.00, nella Chiesa San Giuseppe Moscati a Triggiano (Viale Antonio Gramsci, 3) l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Nicola Samale, e dedicato alla musica latino – americana, con la partecipazione del soprano Gloria Del Paraguay, del tenore Gianni Leccese e di Luciano Pompilio alla chitarra.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Comune di Triggiano, l’Impresa Lirica “Il palcoscenico”, il Centro anziani di Triggiano, le associazioni Anteas, Fap – Acli e l’Università della terza età. L’ingresso è libero.

In programma i più noti brani di musica latino – americana come: “Alto paranà ” di Herminio Gimenez, “Historia de un amor” di Carlos Eleta Almaral, “India” di Manuel Ortiz Guerrero, “Besame mucho” di Consuelo Velàsquez, “Alma LLanera” di E. Gutierez, “Adagio d'Aranjuez dal concerto per chitarra e orchestra” di J. Rodrigo, “Alfonsina y el mar” di Ariel Ramirez, “Caminito” di Juan de Dios Filiberto, “Granada” di Augustin Lara, “O sole mio” di G. Capurro - E. di Capua.

Il concerto sarà replicato lunedì 5 febbraio, alle ore 21.00, nell’Archivio di Stato a Bari (Via P. Oreste, 45). L’ingresso è libero.