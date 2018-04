A Bari il Concerto dell’Orchestra Sinfonica metropolitana

Mercoledì 18 aprile, alle ore 20.00, nella parrocchia Maria Santissima Addolorata a Bari (in via Giulio Petroni, 125), l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Rino Marrone.

In programma brani di Edward Elgar Chanson de nuit op. 15 n.1 (1899) Chanson de matin op. 15 n. 2 (1901), Nicola Campogrande Soffio blu: Con grande energia / Quasi un blues per flauto e orchestra d’archi (2006), Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93(1812).