“Il suono del silenzio…nel giorno della memoria”: concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana al Teatro Abeliano

Lunedì 22 gennaio 2018, alle ore 21.00, nel Teatro Abeliano di Bari (Via Padre Kolbe, 3), alla vigilia della Giornata della Memoria, in ricordo delle vittime dell’Olocausto, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “Il suono del silenzio…nel giorno della memoria” diretto dal maestro, Giovanni Rinaldi e con la voce recitante di Antonietta Cozzoli.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Schindler's List di John Williams, “Nel suono del silenzio”, per voce e orchestra di Vincenzo Anselmie “Suite Appassionata” di Nino Rota/ Vincenzo Anselmi.

(Info biglietti: intero € 10,00, ridotto € 5,00).