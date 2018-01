Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana a Loseto

Martedì 9 gennaio, alle ore 20.00, nella Chiesa del Salvatore a Loseto – Bari (Via Raffaele Perrone) l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto, diretto dal maestro, Giovanni Pelliccia. L’ingresso è libero.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani di: Joseph Haydn Sinfonia n. 43 in mi bemolle maggiore Hob I: 43 "Merkur" e Sinfonia n.1 in re maggiore e Raffaele Bellafronte Suite n° 2 per violoncello, chitarra e orchestra d'archi.