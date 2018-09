Concerto dell’Orchestra Sinfonica metropolitana sul sagrato della Chiesa del Sacro Cuore di Palese

Sabato 8 settembre, alle ore 21.00, sul sagrato della Chiesa del Sacro Cuore in via Macchie a Palese - Bari, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana, si esibirà in un concerto diretto dal maestro Michele Cellaro, e con solisti Raffaella Montini (soprano), Carlo Monopoli (tenore) e Giovanni Guarino (baritono). L’ingresso libero.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Offenbach – Can can da “Orfeo all’inferno, Strauss - Terzetto dal “Il Pipistrello”,Lombardo - Fox della luna da “Il Paese dei Campanelli” , Chueca - Cavaliere di Grazia da “La Gran Via” , Kàlmàn - Furbetta divetta da “La Principessa della Czarda”- Lehàr - Romanza della Vilja da “la Vedova Allegra”, Costa Salomè - Una rondine non fa primavera da “Scugnizza”, Strauss - Duetto dell’orologino da “Il Pipistrello”, Lehàr - Tu che mi hai preso il cor da “Il Paese del Sorriso”, Lehàr - Tace il labbro da “la Vedova Allegra”, Lehàr - E’ scabroso le donne studiar da “la Vedova Allegra”.