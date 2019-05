Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari diretto dal maestro Aldo Ceccato

È in programma per venerdì 31 maggio 2019 con inizio alle ore 20,30 presso l’Auditorium “Nino Rota” un nuovo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, questa volta affidata alla direzione del M° Aldo CECCATO, direttore d’orchestra di fama internazionale.

Da segnalare, inoltre, la partecipazione come solista al pianoforte di Osvaldo Fatone, tra le “eccellenze” del Conservatorio “Piccinni”, vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2018.

Di grande interesse, come sempre, il repertorio proposto dal programma.

Dopo la “Ouverture” del “Don Giovanni” di W.A. Mozart, è in programma la “Fantasia sopra dodici note del Don Giovanni di Mozart” per pianoforte e orchestra del compositore Nino Rota. In chiusura, la Sinfonia n.9 op. 95 “Dal Nuovo Mondo” di Antonin Dvorák.

Il concerto del 31 maggio è a ingresso libero fino ad esaurimento posti, con prenotazione attraverso il seguente link:

http://bit.ly/2HHXagp