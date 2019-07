L'Orchestra del Conservatorio di Monopoli in concerto sul sagrato della Cattedrale

Imperdibile evento concertistico quello offerto dal Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, sabato 13 luglio 2019 alle ore 20.30 sul sagrato della Chiesa Cattedrale. Protagonista l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio monopolitano in un programma di indubbio fascino: una carrellata di ouvertures operistiche ottocentesche italiane (“Guglielmo Tell” e “La gazza ladra” di Rossini, “Norma” di Bellini, “Nabucco” di Verdi) seguite dalla monumentale settima sinfonia di Beethoven. L'Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Nino Rota”, costituita dai docenti e dai migliori allievi dell'Istituzione, sarà diretta per l'occasione dal M° Giancarlo Andretta, docente di Direzione d'orchestra presso il Conservatorio monopolitano, direttore d'orchestra dal curriculum di livello internazionale.

Per ragioni di sicurezza l'accesso al sagrato della Cattedrale sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.