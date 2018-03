Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana al Teatro Kismet di Bari

Mercoledì 21 marzo, alle ore 21.00, nel Teatro Kismet di Bari (Strada S. Giorgio Martire, 22/F) l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro bulgaro, Grigor Palikarov. (Info biglietti: intero € 10,00 e ridotto € 5,00).

In programma brani di Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia N.28 in do Maggiore K 200 e Joseph Haydn Sinfonia n. 88 in sol maggiore.