Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana nel Teatro Anchecinema di Bari

Martedì 17 settembre, alle ore 21.00, nel Teatro Anchecinema a Bari (Corso Italia, 112), l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro Giovanni Pelliccia e con la partecipazione di Franco Mezzena al violino e Sara Airoldi al violoncello. (Info biglietti: intero € 10,00 - ridotto € 5,00).

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: Ludwig van Beethoven Egmont Overture op. 84 e Leonora n.1, ouverture in do maggiore op.138 e Johannes Brahms Doppio Concerto per violino, violoncello e orchestra in la minore op. 102.