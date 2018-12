Concerto dell’Orchestra Sinfonica metropolitana a Bari e a Castellana Grotte

Mercoledì 12 dicembre, alle ore 21.00, nel Teatro Anchecinema in Corso Italia, 112 a Bari (Info biglietti: intero € 10,00 - ridotto € 5,00), l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana, si esibirà in un concerto diretto dal maestro polacco, Bartosz Zurakowsky e con solista il pianista polacco Marian Sobula.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: “Le Creature di Prometeo”, Ouverture op. 43 e il Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra in mib maggiore op. 73 di Ludwig van Beethoven e “Nostro Mare” - Cinque brevi scene per orchestra (2015) di Francesco Antonioni.

Il concerto sarà replicato giovedì 13 dicembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Leone Magno (Largo San Leone Magno, 37) a Castellana Grotte. L’ingresso è libero.