Appuntamento con la Stagione Concertistica della Fondazione Petruzzelli

Nuovo appuntamento giovedì 28 novembre alle 20.30 con la Stagione Concertistica della Fondazione Petruzzelli: dirigerà l’Orchestra della Fondazione Petruzzelli Sascha Goetzel, solista Edgar Moreau (violoncello), maestro del Coro Fabrizio Cassi.

Il programma: Sinfonia concertante, in mi minore, per violoncello e orchestra, op. 125 di Sergej Prokofiev, Ajace, cantata per coro e orchestra, su di un testo di V. Cardarelli (1940) di Orazio Fiume e Boléro di Maurice Ravel.

I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli, aperto dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e on line su www.vivaticket.it

Informazioni: 080.975.28.10.