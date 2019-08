Concerto al tramonto con il pianista Claudio Stea al lido Cala San Giovanni

Si terrà il 31 agosto a partire dalle 17:00, il concerto di pianoforte del giovane compositore Claudio Stea. L'evento sarà offerto dal lido Cala San Giovanni a tutti coloro che, il 31 agosto, sarnno presenti in spiaggia. Si tratta di un appuntamento imperdibile, in quanto in una location unica come quella del pluripremiato lido di Polignano a Mare - per la prima volta in assoluto - sarà possibile ascoltare musiche al pianoforte, tra cui quelle inserite all'interno dell'ultimo disco di Claudio Stea dal titolo “Raggi di Luna”. Il pianoforte a coda sarà sistemato sotto la pagoda divenuta ormai simbolo della spiaggia già 12 volte bandiera blu, 4 volte bandiera verde e best italian beach 2018.

Trattasi di un evento unico per gli amanti della buona musica, ma anche per gli appassionati di tramonti, della Puglia e dei suoi scorci mozzafiato. Con Claudio Stea suoneranno anche Marilù Di Modugno (Violinista), Corrado Ferrareis (batterista), Dino Simine (chitarrista), Claudio Signorile (bassista) e Giuseppe "padre" Cionfoli (cantautore) che si esibirà IN ESCLUSIVA con CLAUDIO STEA reinterpretando due canzoni del suo vastissimo repertorio musicale.Ogni brano sarà introdotto da brevi letture poetiche.

Gli ingressi al lido, eccezion fatta per chi è già abbonato, saranno possibilii su prenotazione sino esaurimento posti attraverso l'APP COCOBOOK, selezionando poi il lido Cala San Giovanni, oppure direttamente presso la cassa della spiaggia. A seguire per chi lo desidera, cena con ballo sulle terrazze di Castellinaria.