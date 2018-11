Nel Borgo Antico di Rutigliano il tradizionale 'Concerto di Santa Cecilia'

A cura del Circolo culturale musicale «Amici Anbima» di Rutigliano, della Associazione culturale musicale «G. Verdi» di Lizzano e della Pro Loco di Rutigliano, con il patrocinio del Comune di Rutigliano e del Gal del Sud-Est Barese, è in programma Venerdì 23 Novembre, alle ore 20, nella Collegiata di Santa Maria della Colonna e San Nicola, nel Borgo Antico di Rutigliano, con ingresso libero, il tradizionale «Concerto di Santa Cecilia», in onore della protettrice dei musicisti, con lo storico Gran Concerto Bandistico «Città di Rutigliano» diretto dal maestro Gaetano Cellamara, confermato alla direzione anche per il 2019.

Il concerto, come da consuetudine, chiude la stagione artistica dell’orchestra rutiglianese attiva dal 1877, tra le più antiche e note orchestre di Puglia. Una stagione, quella del 2018, caratterizzata da un centinaio di concerti tenuti in tutta la Puglia, in Basilicata, in Campania, in Molise e in Abruzzo, riscontrando ovunque largo consenso di pubblico.

In programma:

«Norma» (V. Bellini): “Sinfonia” e “Casta Diva”

(V. Bellini): e «Il Trovatore» (G. Verdi): “Coro di zingari” e “Stride la vampa”

(G. Verdi): e «Cavalleria Rusticana» (P. Mascagni): “Voi lo sapete o mamma”

(P. Mascagni): «Elisir d’amore» (G. Donizetti): “Udite, udite o rustici”

(G. Donizetti): «Turandot» (G. Puccini): “Nessun dorma” e “Finale”

(G. Puccini): e «Pastorali natalizie tarantine»



VENERDÌ 23 NOVEMBRE

«Concerto di Santa Cecilia»

Gran Concerto Bandistico

«CITTÀ DI RUTIGLIANO»

Diretto dal m° Gaetano CELLAMARA

Collegiata di Santa Maria della Colonna e San Nicola