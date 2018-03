Doppio appuntamento con l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana a Bari e Capurso

Venerdì 9 marzo 2018, alle ore 20.00, nella parrocchia Sant’Antonio a Bari - Carbonara (Via Giulio Petroni, 136) l’Orchestra Sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Nicola Samale, e con solista il soprano, Lydia Tamburrino.

In programma brani di: Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto – Ouverture, Giuseppe Verdi dall'Otello Canzone del Salice e Ave Maria, Gioachino Rossini dal Guglielmo Tell Passo a sei - Selva opaca, Giacomo Puccini Crisantemi, Francesco Cilea dall'Adriana Lecouveur:“Io son l'umile ancella”, Giuseppe Verdi da La Traviata Preludio atto III da Un ballo in maschera - Morrò, ma prima in grazia, Pietro Mascagni dal Guglielmo Racliff - Sogno da Cavalleria Rusticana - Voi lo sapete o mamma e Franz Schubert Ouverture nello stile italiano.

Il concerto sarà replicato sabato 10 marzo, alle 11.30, nella Basilica della Madonna del Pozzo a Capurso.

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero