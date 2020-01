L'Orchestra della Fondazione Petruzzelli in concerto ad Altamura

Giovedì 6 febbraio ore 21,00 “Stagione D’opera e Concerti” con l'Orchestra della Fondazione Petruzzelli in CONCERTO SINFONICO ad Altamura



Programma:

W. A. Mozart Sinfonia n. 31 in Re maggiore K 297 (Sinfonia Parigi)

F. J. Haydn Sinfonia n. 104 London in Re maggiore (Hoboken1/104)



Direttore M° Roberta Peroni



La Sinfonia KV 297 di W.A.Mozart, viene eseguita per la prima volta nel 1778 a Parigi per i Concert Spirituel ; per impressionare positivamente il difficile pubblico francese, il compositore impiega il più nutrito organico orchestrale per cui abbia mai composto fino ad allora (per la prima volta vi compaiono i clarinetti) e sceglie un’apertura entusiasmante, con il coup d'archet ed una scala ascendente di Re maggiore di archi, flauti e fagotti all’unisono. L'Andante esiste in due versioni: Legros, il committente, si lamenta del fatto che la prima contenga troppe idee, quindi Mozart ne scrive un'altra; nessuno è sicuro di quale sia la prima e quale la seconda, ma sembra probabile che il movimento in 6/8, più elaborato, sia l'originale. Il finale è un capolavoro in miniatura: un fugato nella sezione centrale del movimento gli fa conquistare anche il pubblico degli intellettuali parigini, scrivendo la pagina più ricca e sorprendente della sua produzione fino ad allora. Anch’essa in Re maggiore, la Sinfonia n.104 di Joseph Haydn, la "Londra", è l'ultima delle dodici sinfonie scritte per il pubblico inglese ed anche l'ultima sinfonia del compositore, eseguita per la prima volta nel 1795 per un concerto – evento, diretto da Giovanni Battista Viotti, in cui vengono eseguite solo opere di Haydn, che riscuote grandissimo successo. Finalmente liberato dal suo contratto con la famiglia principesca di Esterházy, Haydn è a Londra e, consapevole del gusto internazionale dell’uditorio londinese, è "interessato a sorprenderlo con qualcosa di nuovo". Ci riesce, anch’egli scrivendo, per un'orchestra doppia rispetto a quella di Esterháza cui era abituato, una pagina ispirata e visionaria.