Torna a Molfetta il “Concerto per i solisti” con un repertorio tutto dedicato alla Spagna

Per il terzo anno consecutivo, torna a Molfetta il “Concerto per i solisti”, per questa edizione con un repertorio tutto dedicato alla Spagna.

“Una fuga in Spagna”, questo il titolo della serata, vedrà esibirsi Marco Misciagna (34 anni, viola) e Vito Vilardi (30 anni, chitarra), due musicisti giovani ma con curriculum assolutamente invidiabili: entrambi vantano, infatti, concerti in tutto il mondo e riconoscimenti importanti a concorsi nazionali e internazionali. Misciagna, in particolare, si è esibito da solista nelle più famose e importanti sale d’Europa e d’America ed è tra i migliori violinisti e violisti al mondo e fra i più talentuosi musicisti della sua generazione.

Ad accompagnare le esecuzioni sarà l’Orchestra Filarmonica Pugliese, fiore all’occhiello del territorio, alla bacchetta del suo direttore stabile, M° Giovanni Minafra.

Il programma della serata, che avrà luogo nella serata di sabato 10 novembre, all’interno dell’auditorium della chiesa ‘Madonna della Pace’ di Molfetta, prevede sonate di Albeniz, Dyens, Tarrega, Marais e altri autori spagnoli. Inoltre, per la prima volta in assoluto verrà eseguita la Eine Nacht in Sevilla (Konzertouverutre nello stile spagnolo) di Michelangelo Cotugno, compositore bitontino di scuola viennese.

L’evento, quest’anno organizzato in maniera indipendente dall’Associazione Legni Pregiati, cerca di valorizzare i talenti di ‘casa’, che raccolgono consensi in tutto il mondo e rendono, così, onore alla nostra Regione.