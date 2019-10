Al Teatro Radar il Concerto dei solisti e dell'orchestra sinfonica del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli

Venerdì 18 ottobre 2019 presso il Teatro "Radar" di Monopoli alle ore 20.30 avrà luogo il Concerto dei solisti e dell'orchestra sinfonica

del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli

solisti: Marianna Orlando, Letizia Palmieri, pianoforte

dirige Giancarlo Andretta

In programma:

L. van Beethoven: Ouverture "Leonora 3" op.72b

Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in do magg. op.15

I. Allegro con brio

II. Largo

III. Rondò: Allegro scherzando

solista Marianna Orlando

F. Chopin: Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in mi min. op 11

I. Allegro maestoso

II. Romanza: Larghetto

III. Rondò: Vivace

solista Letizia Palmieri

INGRESSO LIBERO