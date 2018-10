Il cantautore Ultimo in concerto a Bari

Il 14 settembre il cantautore ha pubblicato il suo nuovo singolo “Cascare nei tuoi occhi” (disco d’Oro), terzo brano estratto dal disco “Peter Pan” già certificato disco di Platino, un’intensa ballata dalle sonorità accattivanti.



Le nuove date:

29 maggio Napoli, Teatro PalaPartenope

27 aprile Eboli, palasele

30 aprile Bari, Palaflorio



Biglietti in vendita dalle ore 11.00 di mercoledì 24 ottobre.



Attenzione! La disponibilità dei biglietti è limitata.



Traguardi importantissimi per ULTIMO, 22enne romano, vincitore nella sezione nuove proposte a Sanremo 2018 con il singolo “Il ballo delle incertezze” - certificato disco di Platino - con il Platino del suo primo album “Peter Pan”, l’ulteriore certificazione Platino del brano “Poesia senza Veli”, secondo estratto dal disco “Peter Pan” e i sold out delle dodici date del suo “Peter Pan Tour 2018” nel mese di maggio.



Le altre date:

5 maggio Firenze, Mandela Forum

10 maggio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

12 maggio Ancona, PalaRossini

16 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

17 maggio Jesolo (Ve), Palazzo del Turismo

21 e 22 maggio Roma, PalaLottomatica

28 maggio Napoli, Teatro PalaPartenope

31 maggio Torino, PalaAlpitour

2 giugno Acireale (Ct), Pal’Art Hotel