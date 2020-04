Il 1° Maggio la musica non si ferma: numerosi artisti pugliesi ‘insieme’ su un palco virtuale

La Pro Loco di Bitritto ha organizzato per il prossimo 1° maggio un ricco concerto, trasmesso in diretta streaming, inevitabilmente a causa delle misure di contenimento dell’attuale emergenza sanitaria, su due pagine facebook: Associazione Culturale "Casa Torre" Pro Loco di Bitritto e SulPezzo.info a partire dalle ore 18:00.

La manifestazione vedrà il coinvolgimento di diciassette musicisti locali e non, di formazione e tendenze musicali totalmente differenti ma legati dalla voglia di coinvolgere e farsi coinvolgere in questa avventura artistica a distanza che è l’unica al momento capace di assicurare un contatto col pubblico, seppur virtuale. Il concerto sarà realizzato mediante il montaggio di registrazioni audio-video dei singoli artisti i quali, dopo una breve presentazione, si cimenteranno nell'esecuzione di un brano del loro repertorio di interpreti o cantautori. A condurre l’evento ‘virtuale’ interloquendo con i musicisti sarà Michele Agostinelli, artista visivo e direttore artistico di numerose manifestazioni culturali pugliesi.

Un piccolo gesto che l’associazione vuol compiere per mostrare il suo dinamismo anche in un periodo come questo di permanenza forzata a casa e la vicinanza al suo territorio ed ai suoi cittadini dimostrando che anche condizioni come quelle attuali non possono arrestare le idee e la voglia di produrre cultura. Il concerto, realizzato in collaborazione col quotidiano online SULPEZZO.INFO, con l'Associazione Esercenti Bitritto, l’agenzia per artisti Asteria Space, è patrocinato dall'Assessore all'Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia e dal Comune di Bitritto.

Questi i nomi tutti i musicisti coinvolti nel concerto: Carlo Maria Barile, Michele Bozzi, Giacomo Bozzi, Dominga Bozzi, Mimmo Bruno, Francesco Bruno, Franco Coscia, Giovanna Curatola, Vito Di Modugno, Tonino Errico, Franco Giancaspro, Marco Giuliani, Alessandro Montelmi, Rosemary Natalino, Francesco J. Valente, Nataly Valente, Rossana Virgilio.