Autunno in Musica a Molfetta con il concerto di 'Voci d'Incanto'

Venerdì 15 novembre alle ore 20:00, Maria Rita Chiarelli (soprano), Domenico Menini (tenore) e Luca Palladino (pianoforte) si esibiranno in "Voci d'incanto", con musiche di Bizet, Puccini, Gastaldon, De Curtis, Tosti, Falvo e Sartori. L'appuntamento è presso l'Auditorium San Domenico, in Via San Rocco.