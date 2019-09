Concerto per piano e fisarmonica a bottoni "Vuelvo al sur" nel Chiostro di San Francesco della Scarpa a Bari

In occasione delle aperture straordinarie serali indette dal MiBAC in tutti i luoghi della cultura statali, sabato 7 settembre alle ore 20.30 (apertura porte ore 20.00) il Polo Museale della Puglia presenterà il concerto Vuelvo al Sur (Ritorno al Sud), per piano e bandoneon, nella suggestiva cornice del chiostro di San Francesco della Scarpa a Bari.

Il pianista Domenico Balducci, con la fisarmonica a bottoni di Alessio Giove e la voce narrante di Nicola Santoro, realizzeranno un concerto dedicato ad Astor Piazzolla (1921-1992) e ad alcune delle sue musiche più rappresentative della sua vasta produzione musicale. Un vero e proprio omaggio al grande compositore argentino che, nel ruolo di interprete e di direttore di innovativi complessi strumentali, da 'splendido infedele' è riuscito a far esplodere la sua notorietà dapprima in Europa (a Parigi, città della sua mitica docente Nadia Boulanger, già insegnante di Copland, Bernstein e Ravel) e in Italia, terra dei suoi nonni (suo nonno era di Trani), e solo dagli anni '70 in poi anche nella sua Argentina che lo aveva fin da subito accusato di aver tradito il ‘tango’ nella sua purezza e classicità, lui che aveva codificato il cosiddetto nuevo tango, non più solo da ballare ma soprattutto da suonare e 'da pensare', rendendolo vero e proprio stile universale.

Il repertorio scelto per la serata prende spunto dal tema della ‘Musica fuori centro - musiche periferiche’ non solo per le origini pugliesi del grande compositore argentino, ma anche perché il suo nuevo tango, complesso, introspettivo e struggente (Oblivion significa, appunto, oblio) esprime il desiderio dei tanti immigrati e rifugiati che si trovano in una condizione ‘periferica’ rispetto alla patria d’origine.

L’ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento posti e sarà consentito a partire dalle ore 20.00.

Per l’occasione il chiostro osserverà apertura straordinaria serale dalle ore 20.00 alle 23.00 con ultimo ingresso consentito al pubblico fino alle 22.30.

POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

Chiostro di san Francesco della Scarpa

Via Pier l'Eremita 25/b Bari



Sabato 7 settembre 2019 ore 20.30



Concerto per piano e fisarmonica a bottoni

Vuelvo al Sur (Ritorno al Sud)



Apertura straordinaria serale ore 20.00 – 23.00

(ultimo ingresso al pubblico ore 22.30)