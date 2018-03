Amtab informa che in occasione dello spettacolo musicale “Wanted – Un’altra storia” dell’artista Zucchero, in programma lunedì 12 2018 marzo presso il palazzetto dello sport “Palaflorio”, verranno attivate le aree di sosta circostanti il suddetto palasport. Il servizio sarà espletato lunedì 12, dalle ore 14:00 a fine servizio. La tariffa unica giornaliera prevista è di 3 euro per le auto e 12 per i bus.