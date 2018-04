Bari vecchia, il mare, le periferie: un concorso fotografico per raccontare la città

Uno scatto per raccontare la città e sostenere un progetto solidale. E' stato presentato questa mattina a Palazzo di Città il 1° Concorso Fotografico promosso dal Lions Club Bari, dal tema “Bari una città da raccontare”.

I proventi del concorso, aperto a tutti gli appassionati di fotografia, saranno devoluti in beneficenza a sostegno del Service progetto educativo riabilitativo di orientamento e mobilità all’esterno per non vedenti.

L’evento, che cade nel sessantesimo anno dalla fondazione del Club Lions, è riconosciuto dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), e patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari e dal Comune di Bari, con la collaborazione del Ministero dei Beni e della Attività Culturali - Soprintendenza Archivista e Bibliografica della Puglia e della Basilicata.

“Quest’anno il Lions Club Bari, il più antico club della città, festeggia i 60 anni della sua fondazione – ha spiegato la presidente Flora Puteo – e, nell’ambito delle attività di service abbiamo voluto con questa iniziativa proseguire quanto già avviato anni fa quando abbiamo realizzato e donato alla città il Percorso tattilo-plantare per ausilio ai non vedenti che è presente lungo Corso Vittorio Emanuele, Via Argiro, Via Crisanzio, Via de Rossi, con un percorso chiuso collegato alle stazioni presenti in piazza Aldo Moro. Il nostro impegno, in linea con i principi ispiratori dell’Associazione, è servire la comunità nel senso di contribuire a migliorarne la qualità della vita tenendo conto delle esigenze rappresentate dai cittadini. In questa direzione va il nostro contributo a sostegno del progetto educativo per i cittadini non vedenti della città di Bari che dal 25 al 27 maggio prossimi sarà sede proprio del congresso nazionale Lions”.

“ A nome dell’amministrazione comunale - ha detto il consigliere Giuseppe Cascella, presidente della commissione consiliare Culture - esprimo apprezzamento per la meritoria iniziativa e per le finalità solidali che la caratterizzano, ma anche perché il 1° Concorso Fotografico “Lions Club Bari”, che oggi presentiamo, ben si colloca tra le attività che questa amministrazione continua a promuovere per recuperare e conservare la memoria storica di Bari. Solo per citarne alcune, il reading poetico “Versi alla luna”, ideato e coordinato da Vito Signorile per celebrare le edicole votive di Bari vecchia e il progetto di educazione scolastica “Conosci la tua città” un percorso di approfondimento della storia di Bari che, partendo dai monumenti, dai palazzi e dai luoghi più rappresentativi della città, intende sensibilizzare i più giovani alla cura stessa”.

Con il 1° Concorso Fotografico il “Lions Club Bari” invita a rappresentare e/o raccontare attraverso le immagini, la città di Bari, con particolare attenzione alle seguenti tematiche: a. Il centro storico: la vita nel centro storico, b. La città ed il mare, c. Come si è sviluppata la città: le periferie. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di fotografia senza distinzione tra dilettanti e professionisti e senza limitazione d’età. La data ultima di partecipazione è il prossimo 3 maggio. Il bando del concorso è disponibile al seguente link: https://www.facebook.com/groups/749964308492783/files/. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di maggio presso la biblioteca di Palazzo Sagges (strada Sagges n°3) nel centro storico di Bari, sede della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata.

Inoltre i Lions club di Bari nella loro attività di mecenati delle belle arti sponsorizzano, in collaborazione con la EurOrchestra da camera di Bari, il concorso internazionale dei nuovi interpreti, giunto quest’anno alla nona edizione, mettendo a disposizione dei giovani talenti una Borsa di studio per permettere loro di proseguire i loro difficili studi. Il Concorso si terrà a Bari dal 30 maggio al 3 giugno 2018 Info su : https://www.facebook.com/concorsi.eurorchestra/about

https://www.facebook.com/EurOrchestra-da-Camera-di-Bari-1743604715956017/