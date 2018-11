Il Duo Baldo in 'CONdivetimentoCERTO' al Teatro Mercadante

Il Duo Baldo, composto da Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte, ha avuto il suo primo importante successo il 24 aprile 2004 quando è stato invitato dalla “Fondazione Arpa” per accompagnare il tenore Andrea Bocelli.

Suonare, Giocare, in Italiano sono termini distinti. Non così in Inglese, Tedesco e Francese.

Cosa può accadere se un musicista “Serio” si trova a suonare con un altro musicista per il quale fare musica è anche “giocare”?

Quali relazioni si verrebbero a formare tra i due? Come reagirebbero l’uno a contatto con l’altro? Dalle risposte a queste domande è scaturito uno spettacolo che propone un modo

diverso di accostarsi al mondo della musica classica.

Scherzi, tic, provocazioni musicali diventano il tessuto dello spettacolo nel quale la musica si coniuga con il divertimento.

Così lo spettacolo risponde ad una partitura di sinfonia, nella quale, naturalmente, tra tutti i movimenti prevale … l’allegro.

24/11/2018 alle 21:00

teatro mercadante

Piazza Francesco Saverio Mercadante