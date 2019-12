Concerto per violoncello e pianoforte nell'Auditorium “Nino Rota” di Bari

Mercoledi 18 dicembre 2019, ore 20.00, presso la Saletta dell’Auditorium “Nino Rota” del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, è in programma il concerto per violoncello e pianoforte, con l’esibizione del duo NICOLA FIORINO (violoncello) – CARLO DE CEGLIE (pianoforte).

Il concerto rientra nel programma della IV edizione del CELLOFESTIVAL, che si sta svolgendo a Bari.

Il concerto prevede l’esecuzione di un programma interamente dedicato a Ludwig Van Beethoven: la Sonata op. 5 n° 1 in Fa maggiore; le 12 variazioni per violoncello e pianoforte sul tema tratto dal “Giuda Maccabeo” di Haendel; la Sonata op. 69 n° 3 in La maggiore.

Da evidenziare che il processo di emancipazione compositiva che progressivamente trasforma il violoncello da strumento dedicato alla realizzazione e al rinforzo della linea del basso, a strumento solista in grado di dialogare allo stesso livello musicale con un altro strumento, trova il suo punto più significativo di svolta nelle due gemelle sonate op. 5 per pianoforte e violoncello di Beethoven.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti