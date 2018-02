A Ruvo di Puglia appuntamento con la rassegna “Confabulare – Libri fuori dagli scaffali”,

Dal 20 al 26 febbraio presso il Museo del Libro di Palazzo Caputi e dal 12 al 21 aprile presso il Teatro Comunale di Ruvo di Puglia torna la rasegna “Confabulare – Libri fuori dagli scaffali”, una gara di lettura per i ragazzi dai 9 ai 17 anni, che dal 2012 si propone l’obiettivo di motivare la lettura tra i più giovani attraverso un approccio innovativo che favorisce la loro partecipazione con strumenti ludici e creativi (dalle arti figurative al teatro e alla musica), rendendoli protagonisti del processo.

L'evento è realizzato dall'Associazione Culturale Calliope in collaborazione con Comune di Ruvo di Puglia, la Libreria L'Agorà - Bottega delle Nuvole, il Teatro Comunale di Ruvo di Puglia e il Forum dei Giovani del Comune di Ruvo.

Importante quest'anno il sostegno della Fondazione Vincenzo Casillo, da anni impegnata nel sostenere il benessere delle comunità territoriali e che ha sposato la mission del progetto ruvese, puntando sul potere dell'istruzione e dell'educazione nel promuovere l'inclusione sociale.

Quest'anno la manifestazione coinvolgerà tutte le scuole di Ruvo di Puglia, importanti partner di ogni edizione di Confabulare, un racconto scritto a più mani.

Protagonisti della prima fase che andrà in scena nelle sale del Museo del Libro della biblioteca di Palazzo Caputi, due libri che rinnovano la collaborazione con case editrici che hanno una particolare cura verso la letteratura per ragazzi: "Il mistero di London Eye" di Siobhan Dowd ( uovonero Edizioni) e “La principessa Sposa” di William Goldman (Edizioni marcos y marcos).

Conferma anche per la conduzione del gioco: gli attori Paolo Gubello e Marianna Di Muro tornano per animare le sfide di queste semifinali, oltre che delle finali che si terranno presso il Teatro Comunale, il luogo principe che si sposa con l'idea originaria di Confabulare: portare al centro della scena libri per ragazzi e fumetti, instillando in loro l'amore verso la lettura.