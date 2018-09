Incontro sui codici perduti dell'evoluzione cosmica

La storia dei Codici Universali Cosmici trasmessi all’umanità dalla Confederazione dei pianeti evoluti. Cosa erano in realtà i dieci comandamenti? Chi li ha consegnati al popolo ebraico? La legge interplanetaria consegnata a Mosè consisteva in una serie di insegnamenti e precetti utili alla crescita etica e spirituale del popolo terrestre. Il riconoscimento di questi alti valori spirituali e la loro attuazione avrebbero permesso all’umanità della Terra di compiere in pochi secoli un balzo evolutivo straordinario, che avrebbe condotto alla nascita di una super civiltà.

Nel corso della conferenza viene ripercorsa l’intera storia, alla luce delle nuove rivelazioni.