Incontro su "Le relazioni umane come strumento per l'evoluzione"

Conferenza gratuita: Ogni persona con cui interagiamo ci permette di misurare il nostro apprendimento e di elaborare comportamenti sbagliati. Ogni rapporto è una occasione per imparare ad esercitarsi nel superare atteggiamenti e qualità negative, e praticare tolleranza e comprensione. Le relazioni suscitano in noi emozioni e ci fanno quindi reagire, senza questo continuo confronto non potremmo mai testare il nostro progresso interiore. Nella conferenza verranno presentate le dinamiche ricorrenti nelle varie tipologie di relazioni e indicati gli strumenti per intervenire su di esse affinché possano divenire positive e benefiche per noi e per gli altri.