Giorgio Nardone a Bari con 'Oltre sé stessi'

Giorgio Nardone a Bari! Giovedì 21 Novembre ore 20.30 lo Psicologo e Psicoterapeuta Giorgio Nardone sarà ospite nel borgo antico di Bari presso la splendida cornice della Chiesa di Santa Teresa dei Maschi. Insieme al Dott. Stefano Bartoli ci parlerà del libro scritto a quattro mani "Oltre sé stessi".



Protagonista della serata sarà la scienza della performance, ovvero come migliorare le proprie prestazioni professionali o personali, andando oltre i propri limiti e sfruttando al meglio le proprie risorse: alla scoperta del diamante che è dentro ognuno di noi e di quelle abilità o attenzioni che ci permettono di modellarlo e farlo emergere in tutto il suo splendore.



Giorgio Nardone ha fondato nel 1987 insieme a Paul Watzlawick il Centro di Terapia Breve Strategica di Arezzo, all'avanguardia in Italia e nel mondo nel settore della ricerca e del trattamento dei disturbi mentali.

Tra le maggiori pubblicazioni a scopo divulgativo: L'arte del Cambiamento, Cavalcare la Propria Tigre, Ossessioni Compulsioni Manie, Psicotrappole, La terapia degli Attacchi di Panico, Anoressia Giovanile, Emozioni - istruzioni per l'uso e molte altre, tradotte in diverse lingue.



L' evento, reso possibile grazie alla collaborazione dei Terapeuti Ufficiali in Puglia del Centro di Terapia Strategica Dott.ssa Maria Teresa Verdesca, Dott.ssa Tiziana De Giulio, Dott.ssa Agata Maria Battinelli e Dott. Andrea Scozzi, è gratuito e aperto a tutti.



Per maggiori informazioni:

https://www.centroditerapiastrategica.com/eventi/conferenza-oltre-se-stessi/



https://www.studiobattinelliscozzi.it/news/giorgio-nardone-in-puglia/



www.psicoterapiabrevebari.it



www.mariateresaverdesca.it



“Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare. “

Thomas Stearns Elio







