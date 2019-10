Incontro con Gianni Ciardo

Alla Vallisa c'è Gianni Ciardo! Artefatta - 7 spettacoli per 7 mesi

L’8 ottobre alle ore 18.00 Gianni Ciardo presenta la sua Compagnia in una stagione di spettacoli da non perdere.

Gianni parlerà con i giornalisti ed il pubblico dei lavori in cartellone Vallisa, delle novità assolute di quest’anno, fra cui "Novecento" di Baricco e "Verosimile", tratto dal suo nuovo libro e della campagna di tesseramento che parte da mercoledì 9.



Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Auditorium Diocesano La Vallisa di Bari (Strada Vallisa, n.10)



Per info:

Telefono: 3917951137 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00)