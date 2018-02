"Conosci il tuo cane?": a Bari un corso per comprendere meglio i nostri amici a quattro zampe

Uomini e cani sono due specie molto diverse. Il cane ha bisogno di capire in modo chiaro dal suo umano quali sono le sue aspettative, ma allo stesso modo noi umani abbiamo bisogno di capire il nostro cane. Non sempre è un’impresa facile, dato che mentre noi utilizziamo principalmente la voce per comunicare (anche con i nostri cani), per i cani il linguaggio non verbale, cioè quello espresso dal nostro corpo, è la più importante forma di comunicazione sincera e reale.

Comprendere come ragiona un cane ci aiuterà anche a evitare delle situazioni spiacevoli con cani estranei, o cani randagi, dato che saremo in grado di prevedere (in alcuni casi) i suoi comportamenti ed evitare di infastidirlo quando ci da chiari segnali di calma o segnali di stress.

Impariamo a conoscere come parla e aumenteremo la complicità e l’intesa con il nostro cane!

DOCENTE: dott.ssa Domenica Mariani

Veterinario comportamentelista abilitato