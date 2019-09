Appuntamento al Planetario di Bari per lo spettacolo “La conquista della Luna”

Domenica 29 Settembre alle ore 19:00 si ritorna nel planetario per il nuovo spettacolo : “La conquista della Luna”.

In questa ultima proposta di teatro-scienza accompagnati da Neil Armstrong rivivremo le emozioni della conquista della Luna e ne conosceremo i segreti, dalla sua formazione alle più recenti scoperte. Lo spettacolo ha una durata di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.

Info e prenotazioni: 393-4356956