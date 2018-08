A Conversano ConTempo: "Between" - IV edizione, il festival che fonda in sé arti visive e musica ricercata nazionale

Jazz e elettronica e si mescolano con l’arte contemporanea. ConTempo è il festival che fonda in sé arti visive e musica ricercata nazionale e internazionale e lo fa a Conversano, tra le vie del centro storico e il monastero di San Benedetto, dal 30 agosto al 2 settembre.

Balanescu Quartet, Carolina Bubbico, The Mistic Jungle Tribe e Z.I.P.P.O. sono i nomi degli artisti che compongono la programmazione musicale di ConTempo a cui si legano nomi di artisti contemporanei come Arthur Duff e Michele Giangrande.

Un progetto artistico, quello di ConTempo, che è anche un’interpretazione e un’attualizzazione di quel ricco tessuto di scambi culturali. Un esempio è stata la scorsa edizione del Medimex di Taranto, in cui ConTempo ha proposto la performance di Arthur Duff, Learning How To See In The Dark: giochi di luci, colori e parole sulle pareti del Castello Aragonese di Taranto in una fusione con il fluido del mare. Ora l’artista americano nato a Wiesbaden (in Germania, nel 1973) e oggi residente in Italia, torna in Puglia per realizzare un’opera site specific, dal titolo “Without bodies”, ispirata ad una pala del XVIIesimo secolo di Paolo Finoglio, o Finoglia (Orta di Atella o Napoli, intorno al 1590 – Conversano, 1645), ritrovata nella chiesa di San Benedetto, che rappresenta i santi Benedetto e Biagio.

La mostra ConTempo sarà caratterizzata dall’anche delle opere di Pietro De Scisciolo scultore contemporaneo, dalle video installazioni di Ignazio Fabio Mazzola, l’opera di Raffaele Vitto. Suggestivo il contesto in cui sarà collocata l’opera di Luciano Redavid Battista con “Ozymandias ": la facciata del Castello Aragonese di Conversano. Non solo: si aggiungono gli studentidell’Accademia di Belle Arti di Bari, Francesco Strabone, Serena Semeraro, Federica Claudia Soldani e Raffaele Vitto. L’esposizione sarà visitabile dal 30 agosto al 2 settembre all’interno del Monastero Di San Benedetto a Conversano. Per le strade del centro storico, sulla facciata del castello aragonese saranno esposte le opere di Raffaele Fiorella e Alessandro Vangi: il 31 agosto è in programma anche “Sveli”, installazione project mapping sul sagrato della cattedrale. Sempre il 31 agosto sarà, inoltre,inaugurata la mostra antologica di Michele Giangrande, organizzata da ConTempo che presentata all’interno della Galleria Cattedrale (Largo Cattedrale, Conversano), nuovo spazio per le arti visive che promuove lo sviluppo della creatività in campo artistico attraverso progetti nazionali e internazionali.

ConTempo è il risultato dell'interazione tra artisti, patrimonio architettonico pugliese e pubblico che dà vita a un festival di musica, arti visive e digitali. Valentina Iacovelli ha scelto proprio Conversano, in Puglia, sede di numerosi monumenti ed edifici storici di straordinaria bellezza e importanza, luogo perfetto per mostrare questa contaminazione.



30 agosto

Si comincia giovedì 30 agosto con il concerto del quartetto d’archi Balanescu Quartet, in esclusiva nazionale, nel Monastero di San Benedetto (ore 21.30, ingresso con donazione). La formazione è guidata dal violinista e compositore rumeno Alexander Balanescu, accompagnato da un quartetto che attraversa le frontiere musicali in un territorio inesplorato. La ricerca del Balanescu Quartet supera i limiti del quartetto d'archi e rivela un ensemble con una sensibilità più vicina a una band piuttosto che un gruppo classico. Lo stile si fa portatore di una concezione originale della musica classica volta ad essere più vicina alle sonorità contemporanee. Successi pop come quelli dei Depeche Mode o degli Yellow Magic Orchestra vengono arrangiati in modo eclettico. Band come i Kraftwerk, paladini dell’elettronica, sarebbero impensabili suonati in acustico. È proprio questa la sfida del Balanescu Quartet: una formazione classica come quella in due violini, una viola e un violoncello che trasforma in realtà un accostamento così ardito.

Segue nel Chiostro del Pozzo, Monastero di San Benedetto, il dj set Max Nocco, producer salentino che ripercorre le tracce di Miles Davis passando per Lucio Battisti, James Brown, Flyng Lotus, Fela Kuti fino a Brian Eno.

31 agosto

Una cornice suggestiva, come quella del sagrato della Cattedrale di Conversano, fa da sfondo a un altro concerto prestigioso: Carolina Bubbico, venerdì 31 agosto (ingresso libero, inizio ore 21.30).

Nella stessa sera, ore 19, sarà inaugurata anche la mostra di Michele Giangrande, dal titolo Fire Walk With Me e per l’occasione sarà presentato in anteprima il documentario Bunker, diretto da Alessandro Piva, presente alla serata in galleria Cattedrale (largo Cattedrale, Conversano). Abbinato al live di Carolina Bubbico sul Sagrato della Cattedrale ci sarà l’installazione video interattiva degli artisti Raffaele Fiorella e Alessandro Vangi dal titolo “Sveli”, sulla facciata della cattedrale di Conversano.

1 settembre

Presentazione preview di ConTempo come scelta musicale al Locus Festival il 22 luglio, i The Mistic Jungle Tribe sono una rappresentazione moderna di boogie, disco, fusion e derivati, con una componente mistica, il loro live sarà sabato 1 settembre alMonastero di San Benedetto, ore 22. Fusione di jazz ed elettronica, il trio formato da Dario di Pace (Mystic Jungle), Raffaele Arcella (Whodamanny) and Enrico Fierro (Milord) si fa portatore di un sound d’eccezione che nasce sulla musica nera e la canzone cantautorale.

2 settembre

Si chiude con Z.I.P.P.O. Dj, nome d’arte di Giuseppe Maffei. Dj a 360 gradi capace di proporre, durante le sue performance, una selezione che spazia dall’house al funk passando per l’electro, il jazz e l’acid. Il dj set domenica 2 settembre al Monastero di San Benedetto, ore 20.30. Si balla tutta la notte con il dj set di chiusura a cura di Emiliano“Rudebwoy”Nonna.

La rassegna è patrocinata dalla Regione Puglia, Accademia di Belle Arti di Bari e dal Comune di Conversano. Official Partner GALLERIA CATTEDRALE con il sostegno della Banca di Credito cooperativo di Conversano, Corte Altavilla, Vita Pugliese.

Info 366.980.93.41

https://www.facebook.com/ contempoperformanceart/