Al Teatro Barium 'Il malato immaginario' con Gianni Colajemma

GIANNI COLAJEMMA NE “IL MALATO IMMAGINARIO” dal 1° Febbraio al Teatro Barium. Dopo il grande successo di “BABILONIA” con 59 (cinquantanove) repliche sold out al Teatro Barium di Bari in scena dal 5 Ottobre al 26 Gennaio con oltre 9.000(novemila) spettatori, Gianni Colajemma dopo ben dieci anni dalla prima volta rappresentato ripropone un suo cavallo di battaglia, ovvero “Il Malato Immaginario” di Molière, dopo tante richieste da parte del suo pubblico, il 1° Febbraio, come già anticipato nel suo calendario della stagione teatrale 2019/2020, tutti i sabati alle ore 21:00 e tutte le domeniche e festivi alle ore 18:00 e alle ore 21:00.

Ad accompagnare sul palco Gianni Colaiemma ci sarà la veterana spalla Lucia Coppola, Vittoria Amore, Antonella Radicci e Rita Pupillo.

“Molière mi fa sognare e soprattutto divertire. Oltre il lavoro e passione, divertirsi su quel palco è la prima chiave per trasmettere energie positive e spensieratezza al pubblico ” sostiene Colajemma, dopo 43 anni di teatro ci confida che alcuni sogni nel cassetto ci sono ancora.

Regia di Gianni Colajemma, costumi di Lucia Coppola, scenografie e allestimenti del laboratorio Teatro Barium.

Teatro Barium – Bari – Via Pietro Colletta n.6

Infotel. 080.561.72.64 / 393.535.02.41



Orari di spettacoli

Sabato ore 21:00

Domenica ore 18:00 e 21:00