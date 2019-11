Convegno “Ascoltare le grida della terra”: dopo il sinodo per l’Amazzonia per una ecologia integrale

Si terrà a Bari sabato 30 novembre p.v. (alle ore 16) presso il Seminario Arcivescovile di Bari nell’Aula Sinodale il Convegno promosso dalla Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali e dalla Commissione per i problemi sociali e il lavoro, pace e custodia del Creato della Conferenza Episcopale Pugliese. Tema dell’incontro è: “Ascoltare le grida della terra”. Dopo il Sinodo per l’Amazzonia per una ecologia integrale. Si tratta di una tematica attuale che trova attenta ed aperta al dialogo con tutte le persone di buona volontà la comunità ecclesiale pugliese; come indicato dal Santo Padre Francesco nell’Enciclica Laudato si’, “La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare” (n. 13). “Proprio per la sua dignità unica - continua il Pontefice – e per essere dotato di intelligenza, l’essere umano è chiamato a rispettare il creato con le sue leggi interne” (Laudato si’, n. 69). L’incontro sarà aperto dal saluto di S.E.R. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari – Bitonto, e dall’introduzione ai lavori da parte di S.E.R. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca e Presidente della Commissione episcopale per il Laicato. La relazione è affidata a S.E.R. Mons. Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto (città al centro delle cronache per i fatti legati alle questioni di lavoro, salute ed ambiente a causa dell’ex-Ilva) e Presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e per il lavoro. L’Arcivescovo del capoluogo ionico ha partecipato all’ultima Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica (6-27 ottobre 2019) come Padre sinodale di nomina pontificia. È possibile iscriversi all’evento compilando il form al seguente link: https://forms.gle/bA68e2ejon9cuss3A Commissione regionale Cultura e Comunicazioni