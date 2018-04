A Gravina, in occasione della Fiera di San Giorgio, il convegno "Il cibo. L'origine - L'etichetta - La sicurezza alimentare"

“E’ un mio DIRITTO scegliere”. Ogni consumatore infatti deve saper distinguere ciò che è “sano e genuino” da ciò che magari non lo è, e può farlo solo se è in grado di scegliere.Obiettivo del convegno organizzato da Coldiretti Bari/Bat e Ass. ComunicÆtica MadeinMurgia.org, in collaborazione con la Fondazione "Ettore Pomarici Santomasi", è proprio quello di far scoprire al consumatore cosa l’etichetta “dice e non dice” del prodotto confezionato. La sicurezza degli alimenti e tutela degli interessi dei consumatori sono diventate fonte di crescente preoccupazione per cittadini, organizzazioni non governative, associazioni professionali, controparti commerciali internazionali e organizzazioni commerciali.



L’etichettatura nutrizionale infatti è una responsabilità dei produttori verso i consumatori. L’etichetta deve “raccontare” bene il prodotto, la sua storia, le sue qualità. La corretta nutrizione per ogni consumatore infatti è un criterio guida per la scelta degli alimenti. Uno dei modelli alimentari sani ed equilibrati in grado di apportare all'organismo salute e benessere è quello della Dieta Mediterranea, definita dall' OMS e FAO come “miglior modello alimentare al mondo”; dei suoi benefici e principali caratteristiche parlerà in occasione del convegno il Dott. Vito Amendolara, Delegato Confederale Coldiretti Bari/Bat e Project Leader Dieta Mediterranea.





Al termine del convegno verrà distribuito gratuitamente un vademecum “Mangiar meglio? E’ possibile!”