L’ Ordine della Nave che si ritiene istituito da Carlo d’Angiò Durazzo il 6 dicembre del 1381 è ricordato sui libri di Cronaca e di Historia del Regno di Napoli anche come Ordine dei Cavalieri di san Nicola. Questa denominazione, ha portato all’idea di Giuseppe Massimo Goffredo di riproporre un uguale titolo laico cavalleresco anche al giorno d’oggi per quanti si riconoscono negli spiriti cavallereschi di fratellanza e solidarietà nel nome della devozione al Santo. Per avere una piena conoscenza dell’Ordine, la storica Angela Campanella ha consultato libri e materiale di archivio ed ha raccolto il tutto in un Compendio storico che verrà presentato dall’autrice e correlato dalle relazioni sulla Cavalleria e sul culto nicolaiano.



Il convegno patrocinato dalla Presidenza della Regione Puglia e dal Comune di Bari è stato organizzato in collaborazione con Aristocrazia Europea, Real Casa Bagrationi Imereti, Casa Imperiale Leopardi, Archivio Storico Tommasini, UNIMRI, Casa Imperiale Cantacuzene di Bisanzio, Libro d'oro delle famiglie nobili e notabili, Albo d'Oro dei Cavalieri, Ordine Capitolare dei Cavalieri della Concordia, Associazione Culturale Incontri, Centre Culturel du Monde Byzantin, Museo Nicolaiano e Associazione Mondo Antico e Tempi Moderni Onlus.





PROGRAMMA

Convegno di Studi Internazionali

L’ORDINE DELLA NAVE E I CAVALIERI DI SAN NICOLA

BARI, 7-8 Dicembre 2019



SABATO 7 DICEMBRE 2019





h.11,30: Incontro dei partecipanti presso la fontana di Piazza Umberto.

h. 13,00: Aperitivo presso il punto ristoro della Cittadella Nicolaiana

h 14,00: Cripta della Basilica Pontificia di San Nicola di Bari

Solenne Benedizione Ortodossa di rito Georgiano

Padre Mose Chankvetadze – Archimandrita della Chiesa Ortodossa Apostolica di Georgia

h. 14,30 Cerimonia di consegna, in Cripta, delle benemerenze cavalleresche della Santa Croce di Georgia

Mandilosani Lali Panchulidze Aznauri, Delegata della Real Casa Bagrationi Imereti in Italia

h. 15,00 Guida storica sulla Basilca di San Nicola del professor Nicola Cutino

h. 15:30 Passeggiata in Bari Vecchia con il Professor Nicola Cutino

h. 16:30 Visita guidata del Museo Nicolaiano







h. 17:30 Saletta delle Pergamene – Accademia Nicolaiana





Convegno di Studi Internazionali

L’ORDINE DELLA NAVE E I CAVALIERI DI SAN NICOLA

Contributi bibliografici di una ricerca storica





Introduce e coordina:

-Giancarlo Liuzzi

Presidente Associazione Culturale Incontri





Saluti istituzionali

-Cav. Giuseppe Massimo Goffredo

Presidente Associazione Cavalieri di san Nicola





Autorità rappresentanti gli Enti territoriali, regionali ed accademici





Saluti agli ospiti d'onore:

-Loris Castriota Scanderbegh dei Principi d'Albania

Giornalista e Vice Presidente di Aristocrazia Europea

Ospiti d’onore

-Principessa Donna Fabrizia Favia Dentice di Frasso

Presidente del Comitato d’Onore dell’Ordine dei Cavalieri di San Nicola

-Mandilosani Lali Panchulidze Aznauri

Delegata della Real Casa Bagrationi Imereti

-Principe Don Costantino Brancia di Apricena

Membro Comitati d'Onore di Aristocrazia Europea e Ordine di San Nicola

-Conte Enzo Modulo Morosini di Risicalla e Sant’Anna Morosina

Araldico, genealogico delle famiglie nobili e notabili

-Conte Matteo Priori di Letino

Sindaco di Piadena Drizzona

-Dott. Nana Nazorauli

Rappresentante Associazione ACIGE





Relazioni:





-Padre Michele Maria Pirotta

Sacerdote Bizantino, filosofo e storico, Primo Cappellano di Aristocrazia Europea:

“La memoria di San Nicola nella liturgia di tradizione greca”





-Prof.ssa Angela Campanella

Scrittrice e storiografa, Delegata Regione Puglia della Real Casa Bagrationi Imereti

“Gli Angioini e il culto Nicolaiano - L’ Ordine della Nave o dei Cavalieri di san Nicola”





-Prof. Luigi Antonio Fino

Dirigente sanitario, giornalista e storico

“San Nicola e la geopolitica dell’ortodossia”





-Cav. Giuseppe Massimo Goffredo

Presidente Cavalieri di San Nicola e l’Ordine della Nave,

Delegato Regione Puglia di Aristocrazia Europea

“Spiritualità, altruismo, generosità - attualità dei valori cavallereschi”





Letture sceniche a cura di: Pino Cacace



h. 21:00 Cena di gala

Cerimonia di consegna delle attestazioni e benemerenze dell’Ordine della Nave

È gradito l’abito scuro.

















DOMENICA 8 DICEMBRE 2019





h. 10:00 Basilica Pontificia di san Nicola di Bari

Santa Messa

Benedizione del Priore della Basilica ai Cavalieri di san Nicola e al Gonfalone UNIMRI (Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana)

h. 11:30 Esibizione sul sagrato della Basilica degli “Argonauti “ Timpanisti del Corteo Storico di Bari

h. 12:30 Città vecchia di Bari

Breve visita guidata alla Città vecchia. Conduce il professor Nicola Cutino. Cattedrale e Castello

h. 13:30 Aperitivo presso il punto ristoro della Cittadella Nicolaiana

Degustazione di prodotti tipici

Chiusura giornata – Saluti







Quota di partecipazione alle attività previste nei gg.7/12 e 8/12:





La partecipazione al singolo convegno nella Sala delle Pergamene di sabato 7 dicembre alle ore 17:30 è GRATUITA.





€ 70,00 a persona (comprensivi di 2 aperitivi, visita guidata alla città vecchia, visita guidata al Museo Nicolaiano, partecipazione al convegno, atti del convegno)





Quota di partecipazione al Convegno nella Cittadella Nicolaina e alla Cena di Gala presso l'Hotel Oriente nel giorno 7/12 :

€ 45,00 a persona (comprensivi di visita guidata al Museo Nicolaiano, partecipazione ai lavori del Convegno, atti del Convegno, Cena di Gala):





Le prenotazioni con bonifico o bollettino postale

IBAN : IT79 G076 0104 0000 0000 5334 382

Boll. Post. :c/c 5334 382

Intestato a Goffredo Giuseppe

Causale: Convegno nicolaiano 7 dicembre 2019

Per informazioni: e-mail cavalieridisannicola@virgilio.it

Tel. 366 2433068 con SMS o WhatsApp



E’ stata redatta una convenzione con l’hotel Executive Business in Corso Vittorio Emanuele II n.201 – Bari . I partecipanti che volessero pernottare il giorno 7.12. possono comunicarlo ai riferimenti di cui sopra o telefonare al numero 080 5216810

Il costo per una singola è di € 70,00 mentre per la doppia € 90,00