Convegno “Mare futuro. Conservazione, sostenibilità e nuove risorse” a Bari

L’Ordine Nazionale dei Biologi, in collaborazione con l’Arpa Puglia, organizza il convegno “Mare futuro. Conservazione, sostenibilità e nuove risorse”.



L’evento si terrà il 26 ottobre 2019 a Bari, all’interno dell’Autorità Portuale.



Al convegno potranno partecipare iscritti e non iscritti all’Onb. La presenza è gratuita e saranno ammessi 100 partecipanti.



Programma: https://www.onb.it/wp-content/uploads/2019/09/Prog-mare_OK.pdf



Per accedere alla scheda cliccare, compila il modulo di partecipazione (entra nella sezione “My ONB – Eventi/Formazione”): https://areariservata.onb.it/Account/Login