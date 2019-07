Al Museo Civico di Bari il convegno in memoria degli eventi antifascisti della città nel secondo dopoguerra

In occasione del 76° anniversario della strage di via Niccolò dell'Arca, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (Anppia) di Bari, in collaborazione con l’Istituto pugliese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea (Ipsaic), organizza giovedì 25 luglio 2019, alle ore 18.30, un seminario di studi presso il Museo Civico di Bari.

Il 28 luglio 1943 più di duecento persone scesero in strada, a Bari, per festeggiare la caduta del regime mussoliniano: all’altezza della Federazione del Partito Nazionale Fascista, un reparto dell’esercito, insieme ad altri militari e individui armati, aprì il fuoco contro il corteo inerme e pacifico. Il bilancio della strage fu di venti morti e circa settanta feriti.

Interverranno il Presidente nazionale e la Segretaria regionale dell’Anppia, il Sindaco di Bari, gli Assessori alle Politiche educative e alla Cultura del Comune di Bari. Saranno presentati documenti inediti sulle vicende dell’antifascismo barese nel secondo dopoguerra a cura del centro di documentazione dell'Ipsaic.