Ad Acquaviva delle Fonti il convegno “Oltre il cancro. Quando il corpo cambia” dell’associazione 'Una rosa blu per Carmela'

Il cancro entra violentemente nella vita di chi lo incontra e cambia la prospettiva del futuro. Il corpo cambia senza che si possa decidere e ci si ritrova a convivere con mille ansie e paure. Gli effetti della chemio e della radio sono insostenibili, soprattutto per una donna perché ciò che viene distrutta è la femminilità.

Sarà questo l’argomento al centro del convegno “Oltre il cancro. Quando il corpo cambia”, organizzato dall’associazione Una rosa blu per Carmela, mercoledì 28 novembre 2018 alle ore 14.30, presso la Sala Congressi dell’Ospedale Generale F. Miulli ad Acquaviva delle Fonti.

Apriranno l’incontro mons. Domenico Laddaga Delegato, Fabrizio Celani Direttore sanitario, Giammarco Surico Direttore UOC Oncologia – Oncoematologia, Rosa Giampetruzzi Presidente associazione “Una Rosa blu per Carmela”.

Seguiranno gli interventi di specialisti e psicologi che parleranno di terapia ed estetica oncologica, del ruolo dell’associazionismo, dell’approccio psicologico, di qualità di vita durante la terapia oncologica e tanto altro.

Il convegno sarà anche l’occasione per presentare l’ormai collaudato progetto “TrucchiAMOci”, laboratorio gratuito di make up. Lo scopo è quello di aiutare le donne a migliorare il proprio aspetto fisico durante e dopo le terapie, per cui non solo curare ma prendersi cura della persona. Quest’anno, grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia, “Una rosa blu per Carmela” ha potuto integrare ed allestire un piccolo angolo benessere sempre gratuito, una nuova opportunità per accogliere anche gli uomini in terapia oncologica.

Il laboratorio si svolgerà una volta a settimana alternando tra laboratorio di make-up e spazio benessere.

Il convegno si concluderà con l’esibizione del soprano Rita Ciccarone accompagnata dal fisarmonicista Alessio Giove.

I prossimi appuntamenti di “Una rosa blu per Carmela”

Mercoledì 12 dicembre, ore 15.00-17.00

Trattamento personalizzato. L’estetista APEO effettuerà trattamenti di benessere e bellezza: trattamento viso, manicure e pedicure a seconda delle esigenze del paziente.

Mercoledì 19 dicembre, ore 15.00-17.00

Laboratorio di make-up: un po’ di fard, un tocco di rimmel, un sorriso per ritrovare insieme quel semplice piacere di prendersi cura di sè, guardarsi allo specchio e sentirsi, ancora e nonostante tutto, donna.